Восемь человек погибли при нападении с ножом в китайском Исин

Восемь человек погибли в результате нападения с ножом в училище в городе Исин восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает CCTV со ссылкой на заявление полиции.

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В результате инцидента также пострадали 17 человек.

Отмечается, что нападавший, 21-летний Сюй Муцзинь, закончил училище в этом году и вернулся в него отомстить, так как не получил аттестата об окончании и был недоволен оплатой стажировки.

Ранее заложники взяты в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате полиция освободила всех заложников, никто из них не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
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