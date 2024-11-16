Восемь человек погибли при нападении с ножом в китайском Исин

В результате инцидента также пострадали 17 человек.



Отмечается, что нападавший, 21-летний Сюй Муцзинь, закончил училище в этом году и вернулся в него отомстить, так как не получил аттестата об окончании и был недоволен оплатой стажировки.

Ранее заложники взяты в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате полиция освободила всех заложников, никто из них не пострадал.

