Восемь человек погибли из-за утечки метилформиата в Китае

Как минимум восемь человек погибли, трое пострадали при утечке метилформиата в городе Гуйян в Южном Китае, передает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что в субботу в 00:12 по местному времени (19:12 пятницы по Москве) в городское управление общественной безопасности поступило сообщение о падении рабочего в обморок во время разгрузки емкостей с метилформиатом.

Инцидент произошел на территории зоны экономического и технологического развития Гуйяна, по предварительным данным, у здания химической торговой компании «Саньцянсинсин».

Согласно данным экологического мониторинга, к 05:00 по местному времени (00:00 мск) качество воздуха в зоне инцидента соответствовало норме. На месте происшествия продолжаются работы по утилизации ядовитого вещества, следствие устанавливает причины утечки.

