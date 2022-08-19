Вооруженный мужчина проник в мэрию армянского Масиса
19 августа 202222:22
Вооруженный мужчина проник в мэрию города Масис, расположенного Араратской области Армении. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что мужчина вооружён гранатой и огнестрельным оружием. Как пишут местные СМИ, в здании слышны выстрелы.
Также по некоторым данным, полиция начала переговоры с мужчиной. Официальных комментариев пока нет.
Масис находится в 18 км от Еревана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru