Вооруженный мужчина проник в мэрию армянского Масиса

Вооруженный мужчина проник в мэрию города Масис, расположенного Араратской области Армении. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мужчина вооружён гранатой и огнестрельным оружием. Как пишут местные СМИ, в здании слышны выстрелы.

Также по некоторым данным, полиция начала переговоры с мужчиной. Официальных комментариев пока нет.

Масис находится в 18 км от Еревана.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Армения
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