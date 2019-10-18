Вооруженный грабитель банка задержан в Екатеринбурге
18 октября 201911:26
Вооруженного грабителя банка удалось задержать в Екатеринбурге до приезда полиции. Злоумышленник, вооруженный обрезом ворвался в помещение филиала банка «Открытие» на улице Малышева. Как сообщает Ura.ru, налётчик выстрелил в камеру наблюдения, однако окружающие попытались его обезвредить.
Грабитель успел ранить одного из сотрудников кредитной организации, однако его всё-таки скрутили и передали полиции. Ранее другое отделение банка «Открытие» ограбили в Тюмени. Вооруженный преступник унёс 1,2 миллиона рублей.
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ФОТО: depositphotos.com