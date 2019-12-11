Вооруженные грабители стащили конфеты из московского магазина

В Москве несколько вооруженных мужчин ворвались в продуктовый супермаркет и, угрожая пистолетом, украли четыре коробки конфет, сообщает АГН Москва со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел днем, 11 декабря, на Кантемировской улице в районе Царицыно. Троим злоумышленникам удалось скрыться в неизвестном направлении, ведется их поиск.

Схожий случай ранее произошел в подмосковном Серпухове. Там вор-сладкоежка пытался вынести из магазина несколько коробок с шоколадом, но был задержан с поличным сотрудниками Росгвардии, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

