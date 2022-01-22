Волонтеры чудом убедили открыть дверь квартиры владелицу 120 собак в Тольятти - соседка
Юлия, соседка владелицы 120 собак в Тольятти, рассказала в беседе с Газета.ru о беспозеных обращениях жильцов дома по поводу воя и вони, разносившихся по многоэтажному дому из однокомнатной квартиры собачницы. Женщина никогда к себе не впускала, и только волонтерам загадочным образом удалось убедить ее открыть дверь.
«Ранее мама писала в Роспотребнадзор, они отписали обращение в администрацию. Из администрации приходила управляющая микрорайоном. Также ничего не произошло. Участковый приходил несколько раз. Женщина никого никогда не впускала в свою квартиру. Приходили соседи с соседнего дома (когда окно открыто, лай разносится по всему кварталу, и спать невозможно было и соседним домам), собирали подписи. Сосед снизу писал на женщину обращения. Все было безрезультатно, все отписывают ответственность друг на друга, и никто туда зайти не может. Соседи по дому и по двору между собой обсуждали эту ситуацию неоднократно. Мама сама с ней пыталась поговорить и ловила ее в подъезде, но та только смеялась и уходила. Мама разговаривала с соседкой с первого этажа сегодня, это она вышла на волонтеров. Но как волонтеры заставили ее открыть дверь, никто не знает. Это пока что загадка», — приводит слова Юлии издание.
Ранее зоозащитники в группе местного приюта Help в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором предложили пользователям приютить собак из квартиры женщины, где она держала 120 животных. Женщина изначально держала для разведения восемь собак, но ситуация вышла из-под контроля. По оценке волонтеров, все собаки истощены, отмечает РИА Новости.
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