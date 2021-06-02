Волгоградская школьница скончалась в летнем лагере
Старшеклассница скончалась в летне-оздоровительном лагере Волгограда, причина смерти неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.
В среду 2 июня 16-летняя девушка, находившаяся в волгоградском лагере "Орленок", внезапно потеряла сознание. При этом она была в своей комнате. Медработник лагеря "Орленок" и оперативно прибывшая бригада скорой помощи проводили реанимационные мероприятия в течение 25 минут, однако они не смогли спасти девушку.
У погибшей зафиксировали остановку сердца. Признаков насильственной смерти, последствий алкоголя или наркотиков не обнаружено. Следователям предстоит выяснить причину гибели несовершеннолетней.
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