Вокалист Animal ДжаZ попал в ДТП

Вокалист петербургской рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в ДТП во время концертного тура. Инцидент произошел в Ульяновской области.

Музыкант опубликовал в «Инстаграме» фотографию разбитой машины и написал: «Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят».

Известно, что вместе с Красовицким в машине находился музыкант группы Александр Заранкин. Судя по всему, он не пострадал. По словам вокалиста Animal ДжаZ, концертный тур продолжается. 14 января группа должна выступить в Самаре, 15 января – в Уфе, 16 января – в Челябинске.

