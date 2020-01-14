Вокалист Animal ДжаZ попал в ДТП
Вокалист петербургской рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в ДТП во время концертного тура. Инцидент произошел в Ульяновской области.
Музыкант опубликовал в «Инстаграме» фотографию разбитой машины и написал: «Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят».
Известно, что вместе с Красовицким в машине находился музыкант группы Александр Заранкин. Судя по всему, он не пострадал. По словам вокалиста Animal ДжаZ, концертный тур продолжается. 14 января группа должна выступить в Самаре, 15 января – в Уфе, 16 января – в Челябинске.
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