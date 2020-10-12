Войска Азербайджана уничтожили три армянских беспилотника
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении трех армянских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В сообщении ведомства говорится, что два БПЛА были сбиты на товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы ночь на 12 октября. Ещё один беспилотник ПВО Азербайджана уничтожили утром в направлении Агдамского района.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении. 9 октября в Москве, при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, встретились главы МИД обеих республик. Стороны договорились объявить перемирие и приступить к переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ. 12 октября вновь появились сообщения об обстреле территорий в зоне карабахского конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- В РПЦ расследуют деятельность общины схиархимандрита Иоанникия
- Ким Кардашьян отправила миллион долларов в поддержку Нагорному Карабаху
- Войска Азербайджана уничтожили три армянских беспилотника
- В правительстве РФ хотят продлить льготную ипотеку до конца 2021 года
- Лысакова могут снять с должности первого замглавы думского комитета по законодательству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru