Войска Азербайджана уничтожили три армянских беспилотника

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении трех армянских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В сообщении ведомства говорится, что два БПЛА были сбиты на товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы ночь на 12 октября. Ещё один беспилотник ПВО Азербайджана уничтожили утром в направлении Агдамского района.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении. 9 октября в Москве, при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, встретились главы МИД обеих республик. Стороны договорились объявить перемирие и приступить к переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ. 12 октября вновь появились сообщения об обстреле территорий в зоне карабахского конфликта.

