Военный самолёт Ан-12М совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя
Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту незапланированной посадки самолёта Ан-12М в аэропорту Перми, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что у воздушного судна Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина, выполнявшего рейс XAV 9298 по маршруту "Иваново - Нижневартовск", предположительно отказал двигатель, после чего командир экипажа принял решение о посадке.
Уточняется, что на борту находилось восемь членов экипажа, никто не пострадал.
Ранее в Екатеринбурге аварийную посадку совершил самолёт А-320 из Симферополя, во время полёта которого поступил сигнал об отказе гидросистемы, сообщает Ura.ru.
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