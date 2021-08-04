Военный самолёт Ан-12М совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту незапланированной посадки самолёта Ан-12М в аэропорту Перми, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что у воздушного судна Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина, выполнявшего рейс XAV 9298 по маршруту "Иваново - Нижневартовск", предположительно отказал двигатель, после чего командир экипажа принял решение о посадке.

Уточняется, что на борту находилось восемь членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге аварийную посадку совершил самолёт А-320 из Симферополя, во время полёта которого поступил сигнал об отказе гидросистемы, сообщает Ura.ru.