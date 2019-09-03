Военный инструктор утонул, спасая танк в Забайкалье
Инструктор по вождению танка погиб в ходе выполнения упражнений на полигоне. В обстоятельствах ЧП разбирается комиссия Восточного военного округа, сообщает «Интерфакс». Трагедия случилась 30 августа в поселке Песчанка Забайкальского края.
По предварительным данным, двигатель одного из танков заглох в момент преодоления водной преграды на глубине около четырёх метров, уточняет «Свободная пресса». Водитель-механик, который обучался вождению, успел покинуть машину. Инструктор до последнего продолжал борьбу за живучесть танка и в итоге погиб.
Погибшему инструктору, служившему по контракту, было 24 года, у него остались жена и ребенок.
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