Военный: атаковавшие Крымский мост аппараты могли спустить с гражданского судна

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что Крымский мост атаковали беспилотными надводными аппаратами, которые могли быть спущены с гражданского судна, которое, например, шло за зерном или вышло из Одессы якобы с зерном. Аппаратами, как утверждает Литовкин, могли управлять с территории Румынии по GPS.

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«Вариантов очень много», - заявил военный эксперт RT.

Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два надводных беспилотника. Повреждена одна полоса автодорожного полотна. Движение транспорта по нему остановлено. Железнодорожный транспорт следует по мосту как и прежде. В результате теракта два человека погибли, ранен ребенок.

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ТЕГИ:БеспилотникиТерактКрымский Мост

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