Военный: атаковавшие Крымский мост аппараты могли спустить с гражданского судна
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что Крымский мост атаковали беспилотными надводными аппаратами, которые могли быть спущены с гражданского судна, которое, например, шло за зерном или вышло из Одессы якобы с зерном. Аппаратами, как утверждает Литовкин, могли управлять с территории Румынии по GPS.
«Вариантов очень много», - заявил военный эксперт RT.
Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два надводных беспилотника. Повреждена одна полоса автодорожного полотна. Движение транспорта по нему остановлено. Железнодорожный транспорт следует по мосту как и прежде. В результате теракта два человека погибли, ранен ребенок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс посоветовал направляющимся в Крым автомобилистам пересесть на поезд
- Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы Влаховичу в случае его трансфера
- Олимпийский чемпион Яковлев объяснил, почему уехал из НХЛ в Россию
- Володин поддержал остановку зерновой сделки
- МИД РФ заявил, что виновные в теракте на Крымском мосту будут найдены
- Слуцкий объяснил удар по Крымскому мосту провалом контрнаступления ВСУ
- Украина начала уничтожать дороги вблизи границы с Белоруссией
- Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку
- Военный: атаковавшие Крымский мост аппараты могли спустить с гражданского судна
- Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru