Военный Ан-12 получил повреждения при аварийной посадке на Курилах
9 февраля 202114:02
Военный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на острове Итуруп, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства уточнил, что во время посадки по причине сложных метеоусловий самолет «зацепил бруствер и получил повреждения», люди при этом не пострадали.
Ранее самолёт Embraer Phenom 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во французском аэропорту Ле-Бурже, сообщает RT. При жёсткой посадке пострадали три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru