Военный Ан-12 получил повреждения при аварийной посадке на Курилах

Военный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на острове Итуруп, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что во время посадки по причине сложных метеоусловий самолет «зацепил бруствер и получил повреждения», люди при этом не пострадали.

Ранее самолёт Embraer Phenom 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во французском аэропорту Ле-Бурже, сообщает RT. При жёсткой посадке пострадали три человека.

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ФОТО: транспортный самолет
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