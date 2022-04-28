Военные вертолёты столкнулись в небе Саратовской области

Два вертолета, по уточненным данным, столкнулись в воздухе в Саратовской области. Это произошло в ходе учебного полета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно обе машины принадлежат министерству обороны, один из них дислоцировался на военной базе в поселке Соколово. После столкновения один вертолет с экипажем из трёх человек упал - один из них погиб, второй выжил, получив контузию, судьба третьего пока не известна.

Второй вертолет, по предварительным сведениям, сумел дотянуть до аэродрома около посёлка. Поиски пропавшего члена экипажа продолжаются, сообщили в оперативно-диспетчерском центре Единой дежурно-диспетчерской службы Саратова.

