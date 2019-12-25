Военнослужащий погиб на учениях на Северном флоте
25 декабря 201919:02
Военнослужащий-контрактник получил смертельное огнестрельное ранение во время учений в одной из воинских частей Северного флота в Мурманской области. Как сообщает RT, это произошло 24 декабря.
Комиссия Северного флота и правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели военнослужащего.
По предварительной информации, трагедия произошла из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.
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ФОТО: Алексей Мальгавко / РИА Новости