Военнослужащего задавили грузовиком на КПП в подмосковной воинской части

Военнослужащий дислоцированной в Подмосковье воинской части скончался от травм, полученных после наезда грузового автомобиля «Урал». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Инцидент произошел 17 мая. Установлено, что водитель «Урала» не справился с управлением и наехал на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска автомобиля через контрольно-пропускной пункт, сообщает «Свободная пресса».

Пострадавшего оперативно госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь, однако от полученных травм военнослужащий скончался. Обстоятельства происшествия уточняются.

