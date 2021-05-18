Военнослужащего задавили грузовиком на КПП в подмосковной воинской части
Военнослужащий дислоцированной в Подмосковье воинской части скончался от травм, полученных после наезда грузового автомобиля «Урал». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
Инцидент произошел 17 мая. Установлено, что водитель «Урала» не справился с управлением и наехал на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска автомобиля через контрольно-пропускной пункт, сообщает «Свободная пресса».
Пострадавшего оперативно госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь, однако от полученных травм военнослужащий скончался. Обстоятельства происшествия уточняются.
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