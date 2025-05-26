Водный спорткомплекс загорелся на северо-западе Москвы

Спортивный комплекс «Акватория Тушино» загорелся на северо-западе российской столицы. Здание расположено на улице Вилиса Лациса в окрестностях станции метро «Планерная».

По сообщению агентства ТАСС, которое ссылается на оперативные службы, из спорткомплекса проведена эвакуация 30 человек. На месте работают пожарные расчеты.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшие выходные в подмосковном Королеве дважды горел торговый центр «Пионер» на улице Дзержинского. Наиболее сильное возгорание произошло 25 мая – огонь охватил второй и третий этажи. Люди не пострадали.

