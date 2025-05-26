Водный спорткомплекс загорелся на северо-западе Москвы
Спортивный комплекс «Акватория Тушино» загорелся на северо-западе российской столицы. Здание расположено на улице Вилиса Лациса в окрестностях станции метро «Планерная».
По сообщению агентства ТАСС, которое ссылается на оперативные службы, из спорткомплекса проведена эвакуация 30 человек. На месте работают пожарные расчеты.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшие выходные в подмосковном Королеве дважды горел торговый центр «Пионер» на улице Дзержинского. Наиболее сильное возгорание произошло 25 мая – огонь охватил второй и третий этажи. Люди не пострадали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос — 2025»
- Решение ВС РФ о приостановлении запрета «Талибана» вступило в силу
- Путин пообещал посетить «Вкусно - и точка»
- Водный спорткомплекс загорелся на северо-западе Москвы
- Путин: Не до конца ушедшие из РФ IT-сервисы надо «душить»
- Путин призвал усилить контроль за торговлей на маркетплейсах
- Газманов назвал конкурс «Евровидение» антикультурным мероприятием
- Путин: Россию буквально вынудили начать СВО
- Новый турнир по хоккею для 12 сборных появится в Европе
- Ушел из жизни актер и режиссер Пиро Милькани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru