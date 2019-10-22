Водителю въехавшего в переход у «Славянского бульвара» автобуса отменили приговор

Мосгорсуд отменил приговор водителю, который на автобусе въехал в переход станции метро «Славянский бульвар» в 2017 году. Как пишет ТАСС, дело Виктора Тихонова отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В прошлом году мужчине дали четыре года колонии общего режима. В апелляционном суде в качестве свидетеля стороны защиты допросили независимого автоэксперта Андрея Русинова. По мнению специалиста, автотехническую экспертизу провели некорректно, сделав лишь компьютерную диагностику двигателя транспортного средства. Однако для того, чтобы выяснить, исправен он или нет, необходимо было произвести разборку двигателя.

Теперь решением суда Тихонова переведут из СИЗО под домашний арест.

Напомним, 25 декабря 2017 года у станции «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход, что привело к гибели четырёх человек. Еще двое получили тяжелые травмы, всего пострадали 11 человек.