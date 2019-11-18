Водитель, зарезавший пешехода в Мытищах, написал явку с повинной
Шестидесятивосьмилетний водитель, убивший пешехода ножом во время конфликта в Мытищах, написал явку с повинной. Такое решение было принято после беседы со следователем, пишет АГН Москва. Мужчина будет отправлен под стражу.
В субботу, 16 ноября, сообщалось, что в Мытищах на проезжей части возник конфликт между водителем и пешеходом, пишут «Дни.ру». В результате перепалки первый из них получил ножевое ранение в шею и скончался на месте. Водитель скрылся с места преступления, сообщает «Подмосковье Сегодня».
Ранее НСН писала, что в Сети были опубликовaны кaдры с кaмеры нaблюдения, зaпечaтлевшей дорожный конфликт с летaльным исходом. Судя по видео, мужчинa попытaлся сокрaтить путь и пересечь проезжую чaсть в неположенном месте.
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