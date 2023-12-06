Водитель в Японии совершил серию наездов на прохожих
Водитель автомобиля в Японии несколько раз за короткое время сбил прохожих. Как информирует телеканал NHK, ЧП случилось в городе Хитати префектуры Ибараки в регионе Канто на острове Хонсю.
Сначала автомобиль наехал на несколько человек напротив местного муниципалитета. Затем похожее ДТП произошло на одной из площадей города. В результате этих инцидентов не менее трёх человек пострадали и были помещены в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, виновного в этих происшествиях на месте последнего ДТП, когда его авто перевернулось. Он оказался старше 50 лет и также госпитализирован с различными травмами. Чем мотивированы его поступки пока неизвестно.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим вечером в Москве на Волгоградском проспекте взорвался автомобиль такси. Этот момент попал на видео.
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