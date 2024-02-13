Водитель сбил двух детей на переходе в Москве
13 февраля 202419:01
Водитель за рулём внедорожника сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе на северо-западе российской столицы. Несовершеннолетние пострадавшие доставлены в больницу, сообщили ТАСС в московском главке МВД.
ДТП произошло на улице Твардовского около 17:00 во вторник, 13 февраля. По данным медиков, пострадавшим 8 и 9 лет. Речь, к счастью, идёт о незначительных травмах.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержан ли виновник происшествия не уточняется. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru