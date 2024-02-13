Водитель сбил двух детей на переходе в Москве

Водитель за рулём внедорожника сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе на северо-западе российской столицы. Несовершеннолетние пострадавшие доставлены в больницу, сообщили ТАСС в московском главке МВД.

ДТП произошло на улице Твардовского около 17:00 во вторник, 13 февраля. По данным медиков, пострадавшим 8 и 9 лет. Речь, к счастью, идёт о незначительных травмах.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержан ли виновник происшествия не уточняется. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

