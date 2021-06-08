Водитель намеренно сбил семью мусульман в Канаде
Водитель автомобиля в канадском городе Лондон сбил семью мусульман, четверо человек стали жертвами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию провинции Онтарио.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье. Водитель целенаправленно совершил наезд на семью, один человек погиб на месте, еще трое скончались после госпитализации.
Остался в живых только девятилетний ребенок. Он получил серьезные травмы, но, по данным полиции, его жизнь вне опасности.
Глава городской полиции заявил, что это было преднамеренное действие на почве религиозной ненависти. Он принес извинения мусульманской общине города.
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