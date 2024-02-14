Водитель маршрутки в Подмосковье напал на подростка из-за неработающей карты
Водитель маршрутного такси в Московской области напал на 17-летнего подростка, у которого не работала карта для оплаты проезда. По данному факту организована проверка, сообщает на своём сайте подмосковный главк Следственного комитета.
Инцидент имел место в Красногорске. Видеозапись конфликтной ситуации была выявлена сотрудниками МВД в ходе планового мониторинга интернета. На видео водитель применяет физическую силу в отношении юного пассажира.
Доследственная проверка организована в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по итогам разбирательства следователи могут принять процессуальное решение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru