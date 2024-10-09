Водитель грузовика арестован после массовой аварии с жертвами у Серпухова

Суд в Серпухове отправил в следственный изолятор водителя грузовика, который стал виновником массового ДТП в Московской области на трассе М-2 «Крым» 7 октября. Об этом проинформировала представителей СМИ руководитель управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Авария произошла утром в понедельник на 103 километре автодороги в Серпухове. Всего в ДТП попали 11 машин, в том числе, несколько грузовых. Погибли три человека, столько же пострадали.

По горячим следам после аварии появилась информация, что авария могла произойти в результате отказа тормозов у грузовика. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ночь на 7 октября в столичном регионе прошел сильный дождь, и дорога не успела высохнуть.

