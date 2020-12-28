Водитель бронемашины в Волгограде протаранил забор аэропорта
Волгоградский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего контрактной службы Александра Жеребцова на 30 тысяч рублей и лишил его права управлять военными и гражданскими транспортными средствами на полтора года. В октябре Жеребцов, находясь за рулем боевой машины БМП-3, снес забор международного аэропорта Волгограда, пишет «Коммерсант».
Инцидент произошел 20 октября, когда Жеребцов вместе с другими военными перегонял БМП-3 в другую воинскую часть. В суде водитель сообщил, что еще перед тем, как сесть за руль, он начал пить водку с товарищами и продолжил во время движения.
В Волгограде пьяный солдат за рулем бронемашины протаранил забор аэропорта.— Luciano (@tyk_tock) October 23, 2020
Развеселый БМП совершил акт пенетрации преграды 20 октября. pic.twitter.com/h4i316kwH3
Бронемашина снесла забор и выехала на территорию аэропорта, а затем проехала еще полтора километра, пока в ней не закончилось топливо. После водитель был задержан сотрудниками службы безопасности. Медицинское освидетельствование указало на превышение уровня алкоголя в крови Жеребцова.
Водитель БМП-3 признал свою вину в суде, его лишили прав на полтора года. Действие его водительского удостоверения должно было закончиться в январе 2021 года.
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