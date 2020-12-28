Водитель бронемашины в Волгограде протаранил забор аэропорта

Волгоградский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего контрактной службы Александра Жеребцова на 30 тысяч рублей и лишил его права управлять военными и гражданскими транспортными средствами на полтора года. В октябре Жеребцов, находясь за рулем боевой машины БМП-3, снес забор международного аэропорта Волгограда, пишет «Коммерсант».

Инцидент произошел 20 октября, когда Жеребцов вместе с другими военными перегонял БМП-3 в другую воинскую часть. В суде водитель сообщил, что еще перед тем, как сесть за руль, он начал пить водку с товарищами и продолжил во время движения.

Бронемашина снесла забор и выехала на территорию аэропорта, а затем проехала еще полтора километра, пока в ней не закончилось топливо. После водитель был задержан сотрудниками службы безопасности. Медицинское освидетельствование указало на превышение уровня алкоголя в крови Жеребцова.

Водитель БМП-3 признал свою вину в суде, его лишили прав на полтора года. Действие его водительского удостоверения должно было закончиться в январе 2021 года.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ВолгоградАэропортыВоенные
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры