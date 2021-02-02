Водитель автобуса в Красноярске потерял сознание и врезался в ель
В Красноярске водитель автобуса потерял сознание во время движения. В салоне в это время находилось десять человек. Автобус выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево.
Автобус двигался с открытой дверью, благодаря тому, что он ехал очень медленно, пассажиры на ходу начали выскакивать из салона.
В ходе инцидента, который произошел накануне вечером, никто из пассажиров не пострадал. Водителя из кабины помогли вытащить очевидцы, они же вызвали скорую помощь, сообщает телеканал «360».
В ГИБДД сообщили, что водитель почувствовал себя плохо, потерял сознание и не справился с управлением. По факту проводится проверка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru