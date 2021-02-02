Водитель автобуса в Красноярске потерял сознание и врезался в ель

В Красноярске водитель автобуса потерял сознание во время движения. В салоне в это время находилось десять человек. Автобус выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево.

Автобус двигался с открытой дверью, благодаря тому, что он ехал очень медленно, пассажиры на ходу начали выскакивать из салона.