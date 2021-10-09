Водитель автобуса избил коллегу в конкурентной борьбе за пассажиров в Саратове
Водитель автобуса избил водителя троллейбуса из-за конкурентной борьбы за пассажиров в Саратове, пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы мэрии города.
«Водитель автобусного маршрута №11 избил водителя троллейбуса на почве конкурентной борьбы за пассажиров. Конфликт произошел в районе делового центра "Навигатор"», — говорится в сообщении.
По данным мэрии, водитель автобуса через окно ударил в лицо водителя троллейбуса маршрута №5. Отмечается, что маршрут автобуса №11 на 80% дублирует схему движения этого троллейбуса.
Пострадавшему водителю вызвали скорую помощь и доставили его в 6-ю городскую больницу. По факту избиения работника руководство «Саратовгорэлектротранс» обратилось с заявлением в полицию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Водитель автобуса избил коллегу в конкурентной борьбе за пассажиров в Саратове
- СМИ назвали дату встречи делегации США с представителями «Талибана»
- Замгоссекретаря США Нуланд отправится в Москву 11 октября
- Россия обыграла Словакию в отборочном турнире ЧМ-2022 по футболу
- Саакашвили закончил тюремную голодовку
- Instagram вновь дал сбой
- В Швеции обвинили Россию в кризисной ситуации с мигрантами у границ ЕС
- Удар по печени: токсиколог предупредил о «побочке» при лечении COVID-19
- Озвучен состав российской футбольной сборной на матч со Словакией
- Избившие мужчину в столичном метро обвиняются в покушении на убийство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru