Водитель автобуса избил коллегу в конкурентной борьбе за пассажиров в Саратове

Водитель автобуса избил водителя троллейбуса из-за конкурентной борьбы за пассажиров в Саратове, пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы мэрии города.

«Водитель автобусного маршрута №11 избил водителя троллейбуса на почве конкурентной борьбы за пассажиров. Конфликт произошел в районе делового центра "Навигатор"», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, водитель автобуса через окно ударил в лицо водителя троллейбуса маршрута №5. Отмечается, что маршрут автобуса №11 на 80% дублирует схему движения этого троллейбуса.

Пострадавшему водителю вызвали скорую помощь и доставили его в 6-ю городскую больницу. По факту избиения работника руководство «Саратовгорэлектротранс» обратилось с заявлением в полицию.

