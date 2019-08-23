Вода оставила все дома, подтопленные паводком в Приморье
Вода ушла из всех домов в Приморском крае, подтопленных в результате паводка на минувшей неделе. Об этом информирует региональное управления МЧС. По его данным, остаются по-прежнему подтопленными 207 придомовых территорий, переливов дорог нет, передает ТАСС. Все детские сады и школы, а также другие социально-значимые объекты действуют в штатном режиме.
В целом паводковая ситуация на реках Приморья оценивается как стабильная. Недавние дожди вызвали небольшой подъём уровня некоторых рек от 20 до 40 сантиметров. На это раз разливов и затоплений не наблюдается.
В пяти муниципальных образованиях проводятся работы по устранению последствий паводка. Там работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также аварийно-восстановительные бригады Амурского спасательного центра.
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