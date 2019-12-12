Во время поисков пропавшего в Антарктиде самолета нашли тела

В результате поисков исчезнувшего по пути в Антарктиду самолета ВВС Чили были обнаружены тела и обломки судна, пишет Лента.ру.

По словам главы региона Магальянес Хосе Фернандеса, в зоне поиска обнаружены обломки судна и останки жертв катастрофы. Тела были найдены в проливе Дрейка в 40 километрах от места, где была потеряна связь с самолетом. Все тела подняты из воды и доставлены на бразильское судно, находящееся в зоне крушения.

Транспортный самолет чилийских ВВС пропал с радаров 10 декабря. На его борту находились 38 человек.



