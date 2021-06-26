Во время любительского футбольного матча в Марселе погиб человек
Футболист был застрелен во французском Марселе во время любительского матча в пятницу днем, еще один человек получил тяжелое огнестрельное ранение. Об этом сообщает местная газета La Provence.
Инцидент произошел во время матча между любительскими командами двух кварталов в 15-м округе на севере города на открытом стадионе "Ла Марин". По данным издания, к площадке подъехал автомобиль, из которого был открыт огонь по футболистам.
Отмечается, что квартал, в котором произошло преступление, является одним из неблагополучных районов Марселя с традиционно высоким уровнем преступности. В районе действуют вооруженные банды, связанные с торговлей наркотиками.
Юридическая полиция региона инициировала расследование.
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