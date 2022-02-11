Во внутреннем дворе Госдумы упали строительные леса

При реконструкции здания городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена в Георгиевском переулке во дворе Государственном думы обрушились леса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в Думе.

Отмечается, что леса повредили, повреждена одну из машин, закрепленных за депутатами, а именно автомобиль ФГБУ «Автотранспортный комбинат управделами президента».

«Машина относится к так называемому «депутатскому развозу», это машины, которые прикреплены к депутатам Госдумы», — передает РБК.

В МЧС и в пресс-службе Госдумы, а также в управлении делами президента пока что не дали никаких комментариев по данному инциденту.

