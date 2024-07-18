Во Владивостоке задержали мужчину, вылившего мыло в фонтан

Мужчина вылил мыло в городской фонтан во Владивостоке, хулигана задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.

Отмечается, что правоохранители выявили публикацию в соцсети о «хулиганских действиях» на улице Адмирала Фокина, где мужчина вылил в фонтан мыло, и чаша наполнилась пеной.

«Сотрудники полиции установили личность и местонахождение гражданина, причастного к инциденту. 29-летний житель Владивостока задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции», — отметили в МВД.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают причиненный муниципальной собственности ущерб.

Ранее в Перми игравшая в фонтане девятилетняя девочка лишилась пальца на ноге, напоминает RT. Ребенка госпитализировали.

