Во Владивостоке задержали мужчину, вылившего мыло в фонтан
Мужчина вылил мыло в городской фонтан во Владивостоке, хулигана задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.
Отмечается, что правоохранители выявили публикацию в соцсети о «хулиганских действиях» на улице Адмирала Фокина, где мужчина вылил в фонтан мыло, и чаша наполнилась пеной.
«Сотрудники полиции установили личность и местонахождение гражданина, причастного к инциденту. 29-летний житель Владивостока задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции», — отметили в МВД.
Правоохранители проводят проверку и устанавливают причиненный муниципальной собственности ущерб.
Ранее в Перми игравшая в фонтане девятилетняя девочка лишилась пальца на ноге, напоминает RT. Ребенка госпитализировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru