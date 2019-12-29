Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты

Во Владивостоке госпитализирована воздушная гимнастка. Акробатка сорвалась с высоты во время циркового представления, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные департамента здравоохранения Приморья.

«В скорой подтвердили, что был такой вызов, и они доставили пациентку в краевую больницу», - заявил представитель ведомства.

Состояние артистки уточняется, отмечает агентство.

