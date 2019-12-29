Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты
29 декабря 201917:22
Во Владивостоке госпитализирована воздушная гимнастка. Акробатка сорвалась с высоты во время циркового представления, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные департамента здравоохранения Приморья.
«В скорой подтвердили, что был такой вызов, и они доставили пациентку в краевую больницу», - заявил представитель ведомства.
Состояние артистки уточняется, отмечает агентство.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Фото: mos.ru
ТЕГИ:ЦиркВладивосток
Горячие новости
- Экс-сотрудников украинского «Беркута» передали Добнбассу
- Москвичей предупредили о капризах новогодней погоды
- Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты
- Павловский раскритиковал Жириновского за идею с вице-президентом
- СК РФ расследует дело о гибели детей в пожаре под Иркутском