Во Владивостоке сотрудник автомойки угнал машину клиента и устроил погоню со стрельбой
Полиция Владивостока ночью в субботу задержала сотрудника автомойки, подозреваемого в угоне автомобиля клиента. Правоохранителям пришлось пуститься в погоню и применить табельное оружие, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.
Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Isuzu Bighorn скрылся с места ДТП. Позже правоохранители обнаружили машину и потребовали водителя остановиться, однако тот попытался скрыться.
В ходе погони полицейским пришлось применить табельное оружие. Нарушитель бросил машину в тупике и пытался скрыться, однако был задержан.
Отмечается, что подозреваемый находился в состоянии сильного опьянения и оказал сопротивление при задержании. По словам задержанного, он работает на автомойке и самовольно взял внедорожник одного из клиентов.
Против нарушителя составили административные протоколы за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, невыполнение требований об остановке и неповиновение полиции. Кроме того, водителя привлекли к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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