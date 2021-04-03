Полиция Владивостока ночью в субботу задержала сотрудника автомойки, подозреваемого в угоне автомобиля клиента. Правоохранителям пришлось пуститься в погоню и применить табельное оружие, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Isuzu Bighorn скрылся с места ДТП. Позже правоохранители обнаружили машину и потребовали водителя остановиться, однако тот попытался скрыться.

В ходе погони полицейским пришлось применить табельное оружие. Нарушитель бросил машину в тупике и пытался скрыться, однако был задержан.

Отмечается, что подозреваемый находился в состоянии сильного опьянения и оказал сопротивление при задержании. По словам задержанного, он работает на автомойке и самовольно взял внедорожник одного из клиентов.

Против нарушителя составили административные протоколы за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, невыполнение требований об остановке и неповиновение полиции. Кроме того, водителя привлекли к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

