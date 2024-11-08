Во Владивостоке аварийно сел летевший из Екатеринбурга самолет
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за неисправности. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«В 5.50 (22.50 мск четверга) в международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна... следовавшего по маршруту Екатеринбург – Владивосток», — подчеркнули в ведомстве.
На борту находились 164 пассажира. Посадка прошла благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не потребовалась.
По данным прокуратуры, из-за инцидента задержался рейс Владивосток-Екатеринбург, который должен был вылететь в 8.20 (01.20 по Москве). Отправление перенесли на 15.00 (08.00 мск). Вылета ожидают 127 пассажиров, авиакомпания приняла меры по организации их питания и размещению.
Между тем самолет Курган - Санкт-Петербург задержали на 16 часов из-за сильной метели и плохой видимости, пишет Ura.ru.
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