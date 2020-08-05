Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Во Владимирской области военнослужащий погиб из-за случайного выстрела сослуживца при разряжении оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Отмечается, что инцидент произошел в ходе плановых учений по огневой подготовке. Пострадавший военнослужащий-контрактник был экстренно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
В настоящее время расследованием инцидента занимается комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами. По предварительным данным, военнослужащий, осуществивший выстрел, нарушил требования безопасности при разряжении оружия.
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