Во Владимирской области два ребенка погибли под колесами BMW
5 сентября00:54
Два ребенка стали жертвами ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Авария произошла в поселке Мелехово. Отмечается, что за рулем BMW находился молодой человек 1996 года рождения.
По предварительным данным, он совершил наезд на двух детей 2006 года рождения, мальчика и девочку. Оба получили травмы несовместимые с жизнью. Один из детей погиб на месте, второй в машине скорой помощи.
По данным агентства, ДТП произошло около 20 вечера (мск) 4 сентября.
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ФОТО: depositphotos.com
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