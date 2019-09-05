Во Владимирской области два ребенка погибли под колесами BMW

Два ребенка стали жертвами ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла в поселке Мелехово. Отмечается, что за рулем BMW находился молодой человек 1996 года рождения.

По предварительным данным, он совершил наезд на двух детей 2006 года рождения, мальчика и девочку. Оба получили травмы несовместимые с жизнью. Один из детей погиб на месте, второй в машине скорой помощи.

По данным агентства, ДТП произошло около 20 вечера (мск) 4 сентября.



