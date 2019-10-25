Во Владимире пьяные школьницы избили пять человек за час

Во Владимире задержаны две школьницы 15 и 16 лет, которые в течение часа совершили разбойные нападения на пятерых человек, в том числе на ребенка.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, пьяные девушки нападали на прохожих с 7 до 8 утра. Первой пострадала девочка, которая шла в школу: ее повалили на землю, после чего у нее отобрали деньги и телефон.

Затем подруги попытались ограбить еще четырех женщин, вырывая у них сумки из руки. Подельницы были задержаны по горячим следам. Младшая оказалась воспитанницей детдома и характеризуется как трудный подросток. По решению суда она отправлена под арест, старшую девушку передали под контроль матери и органов системы профилактики.

