Во Владимире обрушились часть стены и перекрытия в жилом многоквартирном доме

Часть стены и перекрытий обрушилась в многоквартирном доме во Владимире. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов.

Инцидент произошел в двухэтажном доме на улице Летне-Перевозинская.

«На месте работают оперативные службы... В настоящий момент с целью ликвидации последствий движение по улице Летне-Перевозинская полностью перекрыто», — написал градоначальник в соцсети «ВКонтакте».

Наумов дал поручения службам для оперативной ликвидации последствий обрушения и выяснения обстоятельств ЧП.

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел на фоне работ по перепланировке, проводившихся собственником жилых помещений на первом этаже. Здесь произошли деформация несущих конструкций, проседание и частичное разрушение фасадной стены. В прокуратуре подчеркнули, что в доме фактически проживала одна семья, которой предложили разместиться в маневренном фонде.

Ранее в Кирсанове Тамбовской области пятиэтажный дом частично обрушился после взрыва бытового газа, напоминает RT.

