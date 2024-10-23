Во Владимире обрушились часть стены и перекрытия в жилом многоквартирном доме
Часть стены и перекрытий обрушилась в многоквартирном доме во Владимире. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов.
Инцидент произошел в двухэтажном доме на улице Летне-Перевозинская.
«На месте работают оперативные службы... В настоящий момент с целью ликвидации последствий движение по улице Летне-Перевозинская полностью перекрыто», — написал градоначальник в соцсети «ВКонтакте».
Наумов дал поручения службам для оперативной ликвидации последствий обрушения и выяснения обстоятельств ЧП.
По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел на фоне работ по перепланировке, проводившихся собственником жилых помещений на первом этаже. Здесь произошли деформация несущих конструкций, проседание и частичное разрушение фасадной стены. В прокуратуре подчеркнули, что в доме фактически проживала одна семья, которой предложили разместиться в маневренном фонде.
Ранее в Кирсанове Тамбовской области пятиэтажный дом частично обрушился после взрыва бытового газа, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru