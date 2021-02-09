Во французских Альпах разбился вертолет с пятью пассажирами

Вертолет с пятью пассажирами потерпел крушение в горах около горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Савойя.

Сигнал об аварии был зафиксирован спасательными службами около 17:20 по местному времени (19:20 по Москве). Падение произошло в точке на высоте 1,9 тысяч метров. Вертолет был найден примерно через 40 минут в районе между озером Розьер и мысом Вийар.

По данным префектуры, два пассажира погибли, трое госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Два человека получили тяжелые травмы, им оказывают помощь врачи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрушениеВертолётКурортыФранция
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