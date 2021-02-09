Во французских Альпах разбился вертолет с пятью пассажирами
Вертолет с пятью пассажирами потерпел крушение в горах около горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Савойя.
Сигнал об аварии был зафиксирован спасательными службами около 17:20 по местному времени (19:20 по Москве). Падение произошло в точке на высоте 1,9 тысяч метров. Вертолет был найден примерно через 40 минут в районе между озером Розьер и мысом Вийар.
По данным префектуры, два пассажира погибли, трое госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Два человека получили тяжелые травмы, им оказывают помощь врачи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
- Во французских Альпах разбился вертолет с пятью пассажирами
- В Британии выявили еще две новых разновидности COVID-19
- Минздрав РФ расширил список граждан для вакцинации от COVID-19 по календарю прививок
- Турция запланировала на 2023 год отправку космического аппарата на Луну
- Генсек НАТО оценил возможность вступления Украины в альянс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru