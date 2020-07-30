Альпинист погиб при восхождении во французских Альпах
Альпинист погиб при восхождении на вершину Дом-де-Неж-дез-Экрен в Альпах во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что еще три человека пострадали, состояние одного из них оценивается ка критическое. По данным властей, альпинистов сбила глыба льда. Погибшему мужчине было 32 года.
В префектуре департамента Верхних Альп отметили, что в последние дни из-за климатических условий участилось падение глыб льда. Спасатели департамента рекомендуют альпинистам избегать участка в северной части вершины.
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