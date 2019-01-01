Во Франции задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Во Франции объявлено о задержании подозреваемого в организации взрыва в Лионе. Об этом через соцсети сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает RT.

Взрыв в Лионе произошёл вечером в пятницу, 24 мая. Предположительно адская машинка с поражающими элементами была замаскирована под свёрток. Ранения получили 13 человек.

Расследованием происшествия занимается антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры.

