Во Франции задержали «короля» за проникновение в Версальский дворец

Во Франции 31-летний мужчина, который возомнил себя королем, пробрался в Версальский дворец. Полиция задержала нарушителя, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на источник в силовой структуре.

О злоумышленнике полицию предупредил водитель такси, в котором тот ехал, «одетый в простыню и возомнивший себя королем».

Полицейские обнаружили разбитое стекло в двери в нижнюю галерею. Силовики задержали нарушителя во дворе Версаля.

Ранее во Франции произошло убийство учителя истории под Парижем. 18-летний чеченец из Москвы, который 12 лет жил во Франции, обезглавил преподавателя.

