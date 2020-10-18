Во Франции задержали «короля» за проникновение в Версальский дворец
Во Франции 31-летний мужчина, который возомнил себя королем, пробрался в Версальский дворец. Полиция задержала нарушителя, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на источник в силовой структуре.
О злоумышленнике полицию предупредил водитель такси, в котором тот ехал, «одетый в простыню и возомнивший себя королем».
Полицейские обнаружили разбитое стекло в двери в нижнюю галерею. Силовики задержали нарушителя во дворе Версаля.
Ранее во Франции произошло убийство учителя истории под Парижем. 18-летний чеченец из Москвы, который 12 лет жил во Франции, обезглавил преподавателя.
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