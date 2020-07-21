Во Франции в результате ДТП погибли пять детей

Дорожная авария произошла во французском департаменте Дром, в результате чего погибли пять детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

Отмечается, что погибшим детям было от трех до четырнадцати лет. В аварии также пострадали еще четыре человека, они госпитализированы с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов из-за чего автомобиль вылетел за пределы трассы, перевернулся и загорелся. Отмечается также, что автомобиль был рассчитан на семь человек, а в нем ехали девять.

Французский премьер-министр Жан Кастекс выразил соболезнования близким и пожелал скорейшей поправки пострадавшим, которые борются за жизнь.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ДТПФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры