Во Франции в результате ДТП погибли пять детей
Дорожная авария произошла во французском департаменте Дром, в результате чего погибли пять детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.
Отмечается, что погибшим детям было от трех до четырнадцати лет. В аварии также пострадали еще четыре человека, они госпитализированы с тяжелыми травмами.
По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов из-за чего автомобиль вылетел за пределы трассы, перевернулся и загорелся. Отмечается также, что автомобиль был рассчитан на семь человек, а в нем ехали девять.
Французский премьер-министр Жан Кастекс выразил соболезнования близким и пожелал скорейшей поправки пострадавшим, которые борются за жизнь.
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