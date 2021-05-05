Во Франции полицейский погиб в ходе операции против наркодилеров

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил о гибели полицейского в ходе операции по задержанию наркодилеров на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер выразил в Twitter соболезнования близким погибшего. Также он подчеркнул, что преступление не останется безнаказанным.

Отмечается, что еще несколько полицейских получили ранения. Инцидент произошел в Авиньоне.



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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:НаркотикиФранция
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