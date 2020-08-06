Во Франции неизвестный захватил заложников в банке

Во французском городе Гавра вооруженный мужчина захватил заложников в банке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Отмечается, что в здании с мужчиной находятся пять человек. Еще двум удалось выбраться из банка. Уточняется, что здание финансового учреждения расположено рядом со мэрией города.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Здание оцеплено.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ЗаложникиФранция
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