Во Франции неизвестный захватил заложников в банке
Во французском городе Гавра вооруженный мужчина захватил заложников в банке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Bleu.
Отмечается, что в здании с мужчиной находятся пять человек. Еще двум удалось выбраться из банка. Уточняется, что здание финансового учреждения расположено рядом со мэрией города.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Здание оцеплено.
Plusieurs véhicules arrivent en renfort et s'arrêtent devant la sous-préfecture #prisedotagelehavre pic.twitter.com/vmpQV2iwFz— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020
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