Во Франции 19 обвиняемых признаны виновными в совершении терактов в 2015 году

Французский суд признал 19 обвиняемых виновными в терактах, произошедших в стране в 2015 году. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что присяжные вынесли решение единогласно.

Единственный выживший террорист из группы получил пожизненное лишение свободы без возможности его сокращения.

Серия терактов произошла во Франции 13 ноября 2015 года. Несколько человек совершили нападения в Париже и Сен-Дене, в результате чего погибли 130 человек, более 300 были ранены.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ТерактыФранция
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