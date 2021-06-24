Во Флориде обрушился дом, под завалами ищут больше 50 человек
В городе Серфсайд в американском штате Флорида обрушилось 12-этажное здание, под завалами которого могут находиться десятки людей, сообщает в четверг ТАСС.
Сообщается об одном погибшем, при этом, по данным местных властей, под завалами может находиться 51 человек.
Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей, учитывая масштаб разрушений, готовиться к плохим новостям.
В настоящее время спасатели завершили поисковые работы и приступили к разбору завалов. На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Причины обрушения пока не названы. Известно лишь, что это случилось около двух часов ночи по местному времени.
BBC приводит слова жителя соседнего дома, который стал свидетелем ЧП: «Здание затряслось, а затем я выглянул в окно, и после этого ничего не было видно, я подумал, что это, наверно, шторм или что-то похожее. Когда пыль рассеялась, две трети здания исчезли, обломки лежали на земле».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- «Оружие массового поражения». Захарова об угрозе, которую усмотрела в Киркорове Украина
- Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за срабатывания датчика задымления
- Попова назвала сроки появления антител после вакцинации «Спутником Лайт»
- Попавший под санкции ЕС Гуцериев покинет совет директоров «Русснефти»
- Microsoft представила новую операционную систему Windows 11
- Американский посол Салливан вернулся в Москву
- УЕФА решил отменить правило выездного гола
- Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов, чиновников и телеканалов
- Центр Чумакова подал заявку на участие в программе вакцин для беднейших стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru