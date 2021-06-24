Во Флориде обрушился дом, под завалами ищут больше 50 человек

В городе Серфсайд в американском штате Флорида обрушилось 12-этажное здание, под завалами которого могут находиться десятки людей, сообщает в четверг ТАСС.

Сообщается об одном погибшем, при этом, по данным местных властей, под завалами может находиться 51 человек.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей, учитывая масштаб разрушений, готовиться к плохим новостям.

В настоящее время спасатели завершили поисковые работы и приступили к разбору завалов. На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Причины обрушения пока не названы. Известно лишь, что это случилось около двух часов ночи по местному времени.

BBC приводит слова жителя соседнего дома, который стал свидетелем ЧП: «Здание затряслось, а затем я выглянул в окно, и после этого ничего не было видно, я подумал, что это, наверно, шторм или что-то похожее. Когда пыль рассеялась, две трети здания исчезли, обломки лежали на земле».

