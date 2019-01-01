Во дворе собственного дома избит директор Фонда кино Вячеслав Тельнов

Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов избит неизвестными возле своего дома. Об инциденте сам Тельнов сообщил ТАСС. Он рассказал, что нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона, после чего скрылись.

Продюсер уверен, что целью нападавших не было ограбление. В связи с инцидентом Тельнов собирается написать заявление в полицию, сообщает Москва 24.

Фонд кино - один из главных инструментов господдержки российского кинематографа, он выделяет собственные и государственные средства для производства российских фильмов.

Ранее кинорежиссер Павел Лунгин в эфире НСН прокомментировал информацию о том, что из 160 фильмов, получивших финансирование Минкульта и Фонда кино, окупились всего 19.







