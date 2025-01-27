Во дворе дома на западе Москвы сгорели две машины
Два автомобиля сгорели во дворе жилого дома на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб города.
«Во дворе... дома номер 35 на Ломоносовском проспекте вспыхнули легковые Chevrolet и Hyundai», — отметил источник.
Общая площадь горения машин составила 7 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали, данных о пострадавших не поступало.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.
Ранее на северо-востоке Москвы произошел пожар в 47-этажном жилом доме, огонь возник на шестом этаже, его самостоятельно покинули восемь человек, напоминает RT.
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