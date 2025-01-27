Во дворе дома на западе Москвы сгорели две машины

Два автомобиля сгорели во дворе жилого дома на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб города.

«Во дворе... дома номер 35 на Ломоносовском проспекте вспыхнули легковые Chevrolet и Hyundai», — отметил источник.

Общая площадь горения машин составила 7 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали, данных о пострадавших не поступало.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

Ранее на северо-востоке Москвы произошел пожар в 47-этажном жилом доме, огонь возник на шестом этаже, его самостоятельно покинули восемь человек, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:АвтомобилиПожарМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры